Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал депутатам не ждать послаблений в регламенте нижней палаты парламента, пишет РБК со ссылкой на информированные источники.

С таким заявлением бывший первый замглавы кремлевской администрации заявил на встрече с представителями фракции «Единой России». Встреча состоялась вечером во вторник, 13 декабря.

В первую очередь Володин говорил о том, что он не собирается снижать контроль посещаемости депутатов и отменять штрафы за прогулы. Теперь руководство нижней палаты будет «смотреть, как это работает на практике», рассказал источник.

Володин сказал, что ужесточение регламента себя оправдало. «Володин дал понять и четко сказал об этом депутатам, что общая настройка нового созыва Госдумы состоялась и как минимум год мы проработаем в этом режиме», — сказал собеседник издания.

Спикер нижней палаты парламента проведет такие встречи со всеми думскими фракциями, «если у них будет запрос на такие встречи, и выслушать их замечания», отметил источник в окружении Володина.

Новый созыв Госдумы начал работу с изменений думского регламента. Депутаты запретили себе голосовать по доверенности за других коллег, а в ноябре стало известно, что за прогул заседаний депутатов будут штрафовать на одну шестую часть зарплаты (примерно 60 тысяч рублей). Кроме того, парламент изменил график работы депутатов регионах.

Как утверждают источники РБК, депутаты недовольны новым регламентом, в частности, новым графиком работы. Однако в думский комитет по регламенту официальных жалоб не поступало.