Московский патриархат критически отозвался о фильме Алексея Учителя «Матильда», повествующем о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской, передает Интерфакс-Религия.

«После его просмотра я, честно признаюсь, не могу понять: зачем авторы сделали это именно так? Зачем дотрагиваться до этой темы вот таким образом?» — заявил глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в интервью «Российской газете».

Архиерей рассказал, что общался с Учителем и высказал ему мнение о фильме на основе просмотра трейлера. Он также прочитал переданный режиссером сценарий, но пообещал не комментировать его. Епископ Тихон уверен, что «эти пошлые фальсификации неизбежно будут изобличены».

На вопрос о том, будет ли церковь требовать запрета фильма, епископ Тихон подчеркнул, что это «абсолютно тупиковый и неверный путь», и не требования запретов, «а предупреждение о правде и неправде — вот цель, которую можно и должно ставить в связи с предстоящим широким показом фильма».

Ранее с публичной критикой картины выступала депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Свое мнение она также сложила на основе трейлера в интернете. Она утверждает, что даже рекламный ролик фильма «вызывает множество вопросов и возмущение зрителей». Кроме того, Поклонская потребовала провести проверку фильма на экстремизм.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны в начале 2017 года к 100-летию револиции.