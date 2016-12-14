Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда Москвы о взыскании с Алексея Навального и еще двух фигурантов дела о растрате имущества «Кировлеса» по иску компании, передает ТАСС.

Решение о выплате компенсации сняли с экс-главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова и экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева.

Ранее в ноябре президиум Верховного суда в связи с решением Европейского суда по правам человека отменил приговор Навальному и Офицерову, осужденным на пять и четыре года условно за хищение средств «Кировлеса» путем растраты. Дело было решено направить на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Кирова.

Именно Ленинский районный суд в 2013 году вынес изначальное решение по делу «Кировлеса». Опалев в 2012 году был приговорен к четырем годам условно.

В октябре минувшего года Никулинский суд удовлетворил иск «Кировлеса» и взыскал 16 млн рублей в виде компенсации имущественного вреда с осужденных за ущерб, который фигуранты дела якобы нанесли предприятию.