Министерство финансов подготовит поправки в законодательство и в Налоговый кодекс, предусматривающие введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Поручение ведомству дал вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок.

По данным Роспотребнадзора, в период с 2012 по 2014 год зарегистрировано 156 201 случай острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 41 961 — с летальным исходом, а объем альтернативного алкогольного рынка уже составляет более 20% от официального.

«Новая» неоднократно писала о проблеме аптечно-ларечного алкоголизма. Например, год назад на опубликованный в газете материал «Фанфурики», представленный для рассмотрения российскому Минздраву, пришел официальный ответ, а спустя два месяца — еще один.

И если в начале пути Минздрав осторожно предлагал «досудебно блокировать сайты, распространяющие информацию о розничной продаже таких товаров (спиртосодержащих лекарственных средств, медицинских изделий и этилового спирта) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», и принять дополнительно «такие меры, как ограничение отпуска в одни руки количеством не более 2 единиц», то итоговой стала мысль именно об отмене«акцизной льготы на такого рода продукцию».

Сегодня спиртосодержащие лекарства, а также косметические средства объемом не более 100 мл (широко известные настойки горького перца, дуба, боярышника, лосьоны для волос типа огуречный и хлебный) не признаются подакцизной продукцией. Подготовленный вице-премьером документ предлагает установить на все спиртовые лекарственные средства и отдельные виды косметики единый для страны акциз на крепкий алкоголь (сейчас он составляет 500 руб. за 1 л чистого спирта).

Акцизы должны распространяться и на все спиртовые лекарственные средства, кроме медикаментов, включенных в ЖНВЛП. Если поправки в Налоговый кодекс будут внесены, возрастет и стоимость лекарственных препаратов, на самом деле чаще используемых по прямому назначению — корвалола и валосердина. Заплатить за них придется примерно в два раза больше. Это касается и антисептика асептолина, 100 мл которого в настоящее время можно приобрести за 28-35 рублей в зависимости от региона.