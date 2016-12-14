Суд в Амстердаме постановил, что коллекция экспонатов из крымских музеев, известная как «скифское золото», будет возвращена Украине, передает Reuters.

Суд счел, что только суверенные государства могут обладать объектами, представляющими культурную ценность. Поскольку Запад не признает Крым частью России, суд решил, что Украина имеет право претендовать на коллекцию.

Судья Мике Дудок фон Хил объявил, что вопросы обладания должны быть обговорены уже после того, как золото вернут на Украину.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала решение важной победой для Украины.

Крымские музеи обжалуют решение суда Амстердама по скифскому золоту, заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. Об этом же сообщили юрист Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев на этом процессе, и министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Коллекция скифского золота, которая находилась в музеях Крыма, была привезена в Нидерланды для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Экспозиция была доступна для посетителей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона.

После присоединения Крыма в марте 2014 с коллекцией возникла неопределенная ситуация — в результате о своих правах на скифское золото заявили и Украина, и крымские музеи.