Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предоставляющий военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты для участия в военных операциях за границей, сообщает Интерфакс.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такая необходимость вызвана изменением военно-политической обстановки. Документ после первого чтения была внесена поправка, разрешающая не устанавливать для таких военнослужащих испытательный срок, отмечает агентство «Москва».

Законопроект предлагает дать служащим по призыву военнослужащим и находящимся в запасе возможность заключать контракты на срок не более чем на один год для восстановления мира и безопасности за пределами территории России.

В случае принятия закона он позволит укомплектовать вооруженные силы для операций по «поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ».

В настоящее время краткосрочные военные контракты можно заключать в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) или для участия в миротворческой деятельности. Такие контракты заключаются на срок от шести месяцев до 1 года. В принятом законопроекте минимальный срок не указан.