Последние переговоры России и США по Сирии не дали результатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Выступая перед участниками программы «Диалог во имя будущего», глава МИД указал на то, что российско-турецкое взаимодействие по Сирии может быть более эффективным, чем переговоры с США.

«Думаю, что этот канал (с Турцией – ред.) сможет стать более эффективным, чем наши многомесячные бесплодные посиделки с США. Контакты сохраняются, но каждый раз, когда мы о чем-то договариваемся, США отруливают в сторону от уже достигнутых договоренностей. Так было в сентябре, начале декабря», — сказал Лавров.

В среду вечером президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган обсудят по телефону ситуацию в Алеппо, который накануне практически полностью перешел под контроль сирийской армии. Правительственные войска приостановили обстрелы, чтобы предоставить возможность боевикам сдаться и покинуть город, однако позже боевые действия возобновились.

В начале декабря Джон Керри представил новые американские предложения по Алеппо, включавшие сроки и маршруты полного вывода из города боевиков. В Москве заявили о готовности обсуждать эти предложения, однако спустя несколько дней они были отозваны. По словам Лаврова, Россия была готова отправить в Женеву экспертов для переговоров с США шагов по решению ситуации Алеппо.