В мэрии Рязани назвали недостоверной информацию об обысках.

«В одном из структурных подразделений администрации Рязани силами сотрудников Управления Федеральной службы безопасности в Рязанской области проводилось обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Эта работа носила плановый характер», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее агентство Regnum со ссылкой на источники сообщило, что в мэрии Рязани прошли обыски. По словам собеседника, ведомство изъяло документы документов. Причины обысков источник не уточнил.