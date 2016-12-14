Новая газета

14.12.16

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В мэрии Рязани назвали недостоверной информацию об обысках

Общество

Александра КопачеваКорреспондент

В мэрии Рязани назвали недостоверной информацию об обысках.

«В одном из структурных подразделений администрации Рязани силами сотрудников Управления Федеральной службы безопасности в Рязанской области проводилось обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Эта работа носила плановый характер», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее агентство Regnum со ссылкой на источники сообщило, что в мэрии Рязани прошли обыски. По словам собеседника, ведомство изъяло документы документов. Причины обысков источник не уточнил.

Теги:
обыски, фсб, рязанская область

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