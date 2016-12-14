Члены Совета Федерации одобрил проект федерального бюджета на 2017–2019 годы, передает ТАСС.

За принятие проекта проголосовали 155 сенаторов. Накануне план бюджета до 2019 года утвердила Госдума.

Напомним, бюджет сверстан из расчета цены на нефть 40 долларов за баррель и инфляции в пределах 4%.

Правительство ожидает, что доходы бюджета будут расти в ближайшие годы, и в 2017 году составят 13 487,6 млрд рублей. В 2018 — 14 028,5 млрд, а в 2019 — 14 844,8 млрд. При этом расходы в 2017 году значительно превысят доходы и составят 16 240,8 млрд. В 2018 году — 16 039,7 млрд, а в 2019 — 15 986,98 млрд.

На финансирование дефицита бюджета в 2017 году планируется использовать 1,152 триллиона рублей из Резервного фонда и 659,6 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В этом году федеральный бюджет достиг максимальной секретности за всю постсоветскую историю: закрытые статьи расходов были увеличены сразу на 800 млрд рублей. Отмечалось, что дополнительные ассигнования поступят в распоряжение Министерства обороны.