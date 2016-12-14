Госдума в этом году отказалась заслушивать итоговый доклад министра культуры Владимира Мединского, сообщает Интерфакс.

Как рассказала первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, содержание этого доклада Минкульта неактуально.

«Было решено перенести этот доклад в связи с тем, что чиновники министерства подготовили свое выступление, исключительно посвященное 2015 году», — рассказала она.

В совете Думы и комитете по культуре посчитали, что доклад министерства должен быть свежим и не может состоять лишь из сведений о деятельности ведомства.

«В нем должно быть доложено в целом о состоянии культуры в России, что, мы понимаем, чиновникам из Минкультуры сделать не очень просто, так как многие сферы культурной жизни на самом деле находятся вне ведения министерства культуры», — добавила парламентарий.

Напомним, в этом году ФСБ возбудила уголовное дело в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников министерства культуры, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Фигурантами дела, в частности, стали замглавы Минкульта Григорий Пирумов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо.