Вице-премьер Виталий Мутко не увидел предпосылок для переноса чемпионата мира по футболу 2018 года, который должен состояться в России, передает Интерфакс.

Комментируя новый доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном об употреблении допинга российскими спортсменами, Мутко заявил, что документ не помешает проведению ЧМ-2018.

«Я не вижу никаких проблем. У кого-то есть огромное желание его отнять, мы это понимаем, у каждого есть свои цели, но в целом я не вижу никаких проблем. Доклад Макларена не имеет никакого отношения к нему (чемпионату – ред.)», — сказал вице-премьер.

По словам Мутко, предстоящий чемпионат «даст толчок к развитию городов, инфраструктуры, занятости населения, оставит наследие», а потому «каких-то тревог» у российских властей нет.

Накануне Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира 2017 года из Сочи в другой город. В федерации отметили, что спортсмены и тренеры должны участвовать в тех мероприятиях, которые посвящены «спорту, а не обвинениям и дискуссиям — неважно, справедливым или нет».

Напомним, на прошлой неделе глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. По информации агентства, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга.

В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал перепроверить 254 образца допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.