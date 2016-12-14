Директор Музеев Кремля Елена Гагарина сочла обоснованным решение суда Амстердама вернуть Украине скифское золото, вывезенное из Крыма до его присоединения к России, передает Интерфакс.

Гагарина подчеркнула, что музейный фонд считается собственностью государства, а не имуществом отдельно взятого музея или учреждения культуры.

«В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным», — сказала директор Музеев Кремля.

Вопросы о принадлежности экспонатов конкретному музею должны решаться уже после того, как они вернутся владельцу, добавила Гагарина.

Она отметила, что музеи при передаче экспозиции руководствуются нормами международного законодательства, которое предполагает гарантии принимающей стороны. Гагарина добавила, что «если таких гарантий мы не получим, ни один предмет из музейного фонда не покинет территории Российской Федерации».

В свою очередь, музеи Крыма собираются подать апелляцию на решение амстердамского суда. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила, что решение суда было политически мотивированным и «позорит всю судебную систему Голландии».

Напомним, ранее в среду суд в Амстердаме постановил, что коллекция экспонатов из крымских музеев, известная как «скифское золото», будет возвращена Украине. Коллекция скифского золота, которая находилась в музеях Крыма, была привезена в Нидерланды для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Экспозиция была доступна для посетителей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона.

После присоединения Крыма в марте 2014 с коллекцией возникла неопределенная ситуация — в результате о своих правах на скифское золото заявили и Украина, и крымские музеи. Суд Амстердама счел, что только суверенные государства могут обладать объектами, представляющими культурную ценность. Поскольку Запад не признает Крым частью России, суд решил, что Украина имеет право претендовать на коллекцию.