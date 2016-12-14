Сирийская армия освободила квартал Сукари в восточной части Алеппо, площадь районов города, подконтрольных террористам, сократилась до 2,5 квадратных километров, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

«Российским Центром примирения враждующих сторон был подготовлен вывод боевиков из города в направлении Идлиба через специальный коридор в квартале Салах-ад-Дин. После прибытия транспорта к ранее обговоренному месту погрузки, боевики начали обстрел колонны», — заявили в центре, в районе Алеппо, согласно договоренностям, уже сутки действует «режим тишины».

По информации центра, террористы возобновили боевые действия, однако их атака была отбита.

Накануне сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. По информации Reuters, за последние сутки 728 повстанцев сложили оружие и переместились в западную часть города.

До начала гражданской войны в 2011 году Алеппо был самым густонаселенным городом страны. Восточную часть Алеппо перешла под контроль террористов в 2012 году.