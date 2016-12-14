Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes
Президент России Владимир Путин стал лидером ежегодного рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.
Путин возглавляет рейтинг Forbes уже в четвертый раз. Как отмечает издание, российский лидер распространяет влияние своей страны практически на все мировые государства.
«И у себя на родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», – пишет издание.
Второе место в списке самых влиятельных людей занял избранный в ноябре этого года президент США Дональд Трамп. Тройку самых влиятельных людей по версии журнала замыкает канцлер Германии Ангела Меркель.
В десятку рейтинга также вошли председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, один из создателей Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг.
Список участников рейтинга Forbes формируется с помощью сопоставления статистических данных: числа людей, на которых влияют решения; объема финансовых ресурсов, принадлежащих им или управляемых ими; количества различных сфер жизнедеятельности, в которых ощущается влияние участников рейтинга и активности, с которой участники рейтинга пользуются своим влиянием.