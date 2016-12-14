Президент России Владимир Путин стал лидером ежегодного рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.

Путин возглавляет рейтинг Forbes уже в четвертый раз. Как отмечает издание, российский лидер распространяет влияние своей страны практически на все мировые государства.

«И у себя на родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», – пишет издание.

Второе место в списке самых влиятельных людей занял избранный в ноябре этого года президент США Дональд Трамп. Тройку самых влиятельных людей по версии журнала замыкает канцлер Германии Ангела Меркель.

В десятку рейтинга также вошли председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, один из создателей Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Список участников рейтинга Forbes формируется с помощью сопоставления статистических данных: числа людей, на которых влияют решения; объема финансовых ресурсов, принадлежащих им или управляемых ими; количества различных сфер жизнедеятельности, в которых ощущается влияние участников рейтинга и активности, с которой участники рейтинга пользуются своим влиянием.