«Роснефть» обжалует решение Арбитражного суда Москвы по иску о защите деловой репутации компании к РБК. Об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя нефтяной компании Михаила Леонтьева.

По словам Леонтьева, несмотря на то, что «Роснефть» выиграла суд, компанию не устраивает «безнаказанность действий, которые судом были признаны незаконными».

«Мы хотим, чтобы появилась практика, когда отдельные журналисты не могли бы безнаказанно распространять несоответствующую действительности информацию. Дезиноформирование с целью манипуляции отношениями с крупнейшими компаниями должно караться в соответствии с ущербом, которое оно наносит с учетом масштаба бизнеса этих компаний», — заявил представитель «Роснефти».

Также, по мнению Леонтьева, решение суда является «унизительными для деловой прессы», так как суд признал, что «незаконные действия не оказывают никакого влияния на деятельность компаний».

Напомним, ранее на этой неделе Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с РБК 390 тысяч рублей рублей в пользу «Роснефти» по иску о защите деловой репутации компании и обязал удалить статью «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», ставшей предметом разбирательства, а также дать опровержение.

В статье РБК говорилось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин якобы обратился к правительству с просьбой ограничить права британской нефтяной компании BP в грядущей приватизации «Роснефти».

«Роснефть» заявила, что информация не соответствует действительности и этим, требовала взыскать с ответчика компенсацию причиненного вреда репутации в размере 3,179 млрд рублей.