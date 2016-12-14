Сбербанк уволит 8% сотрудников в 2017 году из-за перехода к онлайн-банкингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В ближайшие годы Сбербанк будет зарабатывать не столько на традиционных банковских продуктах, сколько на синергии между нами и партнерами. Поэтому мы ищем аналитиков, которые смогут извлечь прибыль из этих отношений», — рассказал заместитель председателя правления Вадим Кулик, отметив, что банк за три месяца планирует нанять 200 новых аналитиков.

На конец сентября 2016 года в банке работало около 329 тысяч человек.

По данным Сбербанка, онлайн-банкингом пользуется более 30 млн клиентов. Всего в России около 110 млн клиентов Сбербанка.