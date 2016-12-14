Тверской суд Москвы продлил арест вору в законе Захарию Калашеву, известному как Шакро Молодой, передает Интерфакс.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Шакро Молодому до 15 марта. Также суд продлил арест еще четверым фигурантам дела. Все они отрицают свою вину.

Напомним, вора в законе Захария Калашова арестовали в июле этого года. Он был задержан по делу о перестрелке у ресторана на Родчельской улице в Москве. Калашова обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей, а также в создании преступного сообщества.

Как считает следствие, он создавал «устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами», разрабатывал для них преступные планы, распределял между ними сферы влияния и помогал делить доходы.

Вместе с ним также были арестованы трое высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. По версии следствия, Шакро Молодой заплатил им за освобождение своего соратника Андрея Кочуйкова.