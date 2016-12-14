Глава американской компании Space X Илон Маск вошел в консультационный совет по вопросам бизнеса, созданный избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 декабря объявила команда Трампа.

Всего в совет были включены 16 человек. Помимо Маска, советниками Трампа статут глава сервиса такси Uber Тревис Каланик, директор PepsiCo Индра Нуйи, а также руководитель General Motors Мэри Барра и глава Disney Боб Айгер.

«Моя администрация будет тесно взаимодействовать с частным сектором с целью улучшения предпринимательского климата и повышения привлекательности создания новых рабочих мест в США - от Кремниевой долины до самого сердца страны», — заявил Трамп.

Как отмечает The Washington Post, Илон Маск не раз заявлял, что Трамп не подходит на должность президента США, а также указывал на правильность экономической и экологической политики Хиллари Клинтон.

Глава Uber также выступал с критикой Трампа. «О Господи, Дональд Трамп выиграет... Я перееду в Китай, если Дональд Трамп выиграет», — заявил Каланик в 2015 году.

Накануне избранный президент Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатурой на пост госсекретаря США. Им стал глава крупнейшей в стране нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон.

По информации Bloomberg, Тиллерсон уже дал согласие стать главой Госдепа. Он также уведомил правление нефтяной компании о своем назначении.