В Центризбиркоме не обнаружили новых фактов в расследовании «Новой газеты» о фальсификациях на избирательных участках в подмосковном Ногинске и в Дагестане. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева.

«Новых фактов в свежей публикации „Новой газеты“ нет. Не хочется никого обижать, но рассмотрением „новых фактов“ Центральная избирательная комиссия занялась гораздо раньше. Более того, именно ЦИК России первая заинтересовалась всеми „несостыковками“ и неоднократно поднимала тему о сложном прохождении избирательной кампании в Республике Дагестан, Московской области и ряде других регионов», — заявили Булаев.

По словам замглавы ЦИК, публикации СМИ, в которых перечисляются уже известные нарушения, без упоминания о текущей работе, «могут создать иллюзию о массовых нарушениях, что, на наш взгляд, недопустимо до окончания расследования и вынесения судебного решения, а также не соответствует концепции объективного освещения ситуации».

Напомним, ранее «Новая газета» обнаружила расхождения в протоколах некоторых избирательных участков в Ногинске и Дагестане и данных из государственной автоматизированной системы «Выборы». После сравнения данных «Новая», в частности, пришла к выводу, что изменение протоколов на пяти избирательных участках в Ногинске позволило «приписать» «Единой России» почти 900 голосов по выборам в Госдуму и свыше 1700 голосов по выборам в Мособлдуму.