Федеральная резервная система США подняла базовую ставку c 0,25-0,5 процента до 0,5-0,75 процента, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Это первое повышение с декабря 2015 года, а до этого ставка повышалась в июне 2006 года. При этом с конца 2008 года регулятор сохранял ее на рекордном минимуме 0–0,25%.

ФРС объяснила решение поднять ставку возможным возвращением к инфляции на уровне 2% и стабилизацией ситуации на рынке труда США.

Повышение базовой ставки может привести к росту курса доллара и замедлению инфляции в США, что отразится на других валютах. Однако, как отмечают аналитики Sberbank CIB, решение ФРС было ожидаемым, так как регулятора Джанет Йеллен анонсировала повышение ставки еще в ноябре, а потому оно может не оказать заметного влияния на курс рубля.