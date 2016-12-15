Представители американской разведки «с высоким уровнем уверенности» считают, что президент России Владимир Путин лично участвовал в «тайной российской кампании» по вмешательству в президентские выборы в США, передает NBC со ссылкой на высокопоставленных сотрудников американских спецслужб.

Два источника телеканала с прямым доступом к информации заявили, что, согласно новым разведданным, Путин лично следил, как использовать материалы Демократической партии.

«То, что началось как «вендетта» против Хиллари Клинтон, превратилось в попытку показать коррупцию в американской политике и «разделить ключевых союзников США, создавая видимость, что (другие страны) не могут полагаться на США как на заслуживающего доверия мирового лидера», — сказал собеседник NBC.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США установило причастность людей, связанных с российским правительством, к передаче материалов WikiLeaks. Однако авторы доклада заявляли, что не обладают какими-либо свидетельствами того, что влияние на президентские выборы в США курировали из Кремля.

В октябре США обвинили Россию в причастности к хакерским атакам на Демократическую партию. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» обвинения в причастности России к хакерским атакам на США.