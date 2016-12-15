Главу приморского Дальнегорска Игоря Сахуту задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне сотрудники регионального управления ФСБ провели обыски в администрации города. Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями городскими властями по части 3 статьи 285 УК России.

Дело связано с программой по переселению людей из аварийного жилья. По версии следствия, сотрудник администрации города организовал электронные аукционы на приобретение квартир в многоквартирном доме. Было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После этого сотрудник обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере.

По оценкам СК, ущерб Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а также бюджетам Приморского края и Дальнегорского городского округасоставил не менее 22 млн рублей.