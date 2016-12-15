Россия передала властям США обвиняемого по делу о крупнейшем в истории хакерском взломе в банковском секторе американца Джошуа Аарона, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя федерального прокурора Манхэттена.

Эту информацию также подтвердил представитель московского управления ФССП Тимур Коробицын.

Аарон покинул Россию в среду, 14 декабря. Его адвокат Бен Брафман рассказал, что американец не проходил через процедуру экстрадиции и прибыл в США добровольно.

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В октябре Мосгорсуд повторно отказал Аарону в предоставлении убежища. Это связано с тем, что в УФМС России американец обратился только после того, как в мае Тверской суд Москвы признал его виновным в нарушении условий пребывания в России и постановил выдворить его за пределы страны.

Аарон прибыл в Россию 23 мая 2015 года и проживал в Москве. Позднее во время проверки документов сотрудниками полиции выяснилось, что у американца просрочена виза.

В США Джошуа Аарон обвиняется в крупнейшем в истории Уолл-стрит хакерском взломе. Аарон и два гражданина Израиля с 2007 по 2015 год совершили серию атак, в результате которых были похищены данные более чем 100 млн клиентов банка JPMorgan Chase и других финансовых организаций. Данные использовались в различных нелегальных схемах, в том числе для манипуляций фондовым рынком.

В настоящее время два сообщника Аарона переданы в США.