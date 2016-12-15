Водитель грузового тягача Volvo Раиль Саитханов, который был одним из участников аварии на трассе под Ханты-Мансийском, за полгода до аварии был лишен прав, передает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый со следствием.

«Информация, что водитель грузового тягача марки Volvo Раиль Саитханов был лишен прав, попала в базы только 5 декабря. И на сайте суда она также появилась поздно. В базы она внесена не была. Сейчас СК РФ проводит проверку по данному факту», — сказал собеседник агентства, добавив, что на момент аварии у Саитханова были все документы.

В июне 2016 года Саитханова признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полгода.

Накануне о лишении прав Саитханова сообщал Znak.com со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе суд арестовал троих фигурантов дела о ДТП в Югре: представителя перевозчика Александра Сидорука, водителя автобуса Марата Зайнуллина и водителя грузовика Раиля Саитханова.

Зайнуллина и Саитханова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК России). Сидорука — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 4 декабря автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали.

По информации Следственного комитета, аварию спровоцировали водители автобуса и грузовика. Навстречу автобусу с детьми в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача.