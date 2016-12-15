США смягчили односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта», передает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз подписал документ.

По информации агентства, это позволит США покупать у «Рособоронэкспорта» специальное цифровое оборудование. В частности, электрооптический сенсор (камеру) OSDCAM4060, который используется на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу.

«Эта покупка позволит США лучше оценивать соблюдение Россией Договора», — сказал представитель Госдепа.

Санкции в отношении «Рособоронэкспорта» были введены в сентябре прошлого года. Тогда несколько российских оборонных предприятий заподозрили в нарушении закона «О нераспространении в отношении Ирана», согласно которому сотрудничать с этой страной в сфере оружия массового поражения запрещено.

Ограничительные меры коснулись корпорацию «Рособоронэкспорт», тульское «Конструкторское бюро приборостроения», ОАО «Катод», «НПО машиностроения» и самолетостроительную корпорацию «МиГ», а также все их подразделения и дочерние предприятия.