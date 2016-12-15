Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта, а также минимальные цены на алкоголь, передает «Коммерсант». Минимальную стоимость 0,5 литра водки предлагается понизить со 190 до 136 рублей.

Помимо этого, ведомство предложило снять ограничения на продажу алкоголя, введенные за последние четыре года.

По мнению Минэкономразвития, это уменьшит нелегальный рынок, а также будет развивать конкуренцию и устранит избыточную административную нагрузку на продавцов.

Против этого выступает Министерство финансов. В октябре ведомство предложило повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9%.