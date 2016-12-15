Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини допустила объединение Евросоюза с Россией против некоторых планов избранного президента США Дональда Трампа, об этом политик рассказала в интервью The Wall Street Journal.

По ее мнению, ЕС и Россия могли бы противостоять Трампу в таких вопросах, как срыв ядерной сделки с Ираном, попытки ослабления роли ООН или «встряски» политики на Ближнем Востоке.

«В каждом конкретном случае вы найдете вопросы, где я бы не была удивлена видеть европейцев и русских на одной стороне. Это сделка с Ираном, мирный процесс на Ближнем Востоке и возможная роль ООН», — сказала Могерини.

При этом она подчеркнула, что Евросоюз готов работать с командой избранного президента США. По словам Могерини, у США и ЕС «очень длинный список» проблем, в которых «есть над чем поработать или же имеется общий подход». В частности, глава дипломатии ЕС назвала борьба с терроризмом и предотвращение кризиса в «ключевых регионах».

Могерини также рассказала, что ЕС намерен продлить санкции в отношении России.