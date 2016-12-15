Сервис «Яндекс. Такси» прекратил работать в Крыму и Севастополе.

Как пояснили «Новой газете» в компании, сервис онлайн-заказа такси работал на полуострове в тестовом режиме, а в настоящее время тестирование завершилось.

«Мы постоянно расширяемся и проводим тестирование во многих регионах России. Но в Крым мы и не приходили, поэтому нельзя говорить о том, что сейчас мы уходим», — сказала представитель «Яндекс.Такси» Элина Ставиская.

Она не уточнила, было ли тестирование успешным, и планируется ли полноценный запуск сервиса на крымском полуострове.

«Про планы мы не рассказываем. Но если это произойдет, то, конечно, анонсируем», — добавила представитель компании.

Накануне региональное издание «Примечания» сообщило о том, что «Яндекс.Такси» перестал работать в Крыму. Среди возможных причин ухода сервиса с полуострова собеседники СМИ назвали санкции и конфликт с местными перевочиками.