Девятый арбитражный суд Москвы в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции, поданной Роскомнадзором в отношении одного из активов томской медиагруппы ТВ-2 — развлекательной радиостанции «Европа плюс Томск».

«Последнее заседание снова закончилось отложением по инициативе апелляционного суда, — говорит юрист медиагруппы Федор Кравченко. — Это уже четвертое отложение. Нормой в апелляции является рассмотрение в одно заседание (так рассматривается 98% дел), в крайнем случае — в два».

Представители ТВ-2 считают, что для переноса заседаний в первых трех случаях не было оснований. При этом Кравченко назвал перенос заседание в четвертый раз «беспрецедентным, но разумным». Поскольку суд обосновал свое решение о переносе тем, что ему нужно ознакомиться с вновь поступившими документами. Также стали известны новые обстоятельства дела. В частности, Роскомнадзор объяснил, почему решил, что у учредителя медиагруппы Виктора Мучника есть двойное гражданство. Ведомство представило суду обращение Евгения Винника.

«Сослались на рукописную бумажку гражданина. Мы не знаем ничего, кроме фамилии и адреса электронной почты этого человека. Автор письма пишет, что Мучник часто ездит заграницу, наверное, поэтому у него есть двойное гражданство», — продолжает юрист.

На вопрос, почему обращение Винника не появлялось в деле ранее, представители Роскомнадзора ответили, что сотрудники ведомства просто не передали письмо друг другу.

«Роскомнадзор приводит основания все более забавные. Получает письмо от неизвестного ему доселе человека, который предполагает, что я слишком часто бываю за границей, а значит у меня возможно второе гражданство. И Роскомнадзор, значит, непременно должен это дело проверить. За границей мне, конечно, бывать случалось. Но, думаю, гораздо реже, чем руководителям федеральных медиа. В общем, предлагаю официально РКН заняться проверкой гражданства Олега Добродеева (гендиректор ВГТРК), Константина Эрнста (гендиректор Первого канала), Дмитрия Киселева (гендиректор агентства «Россия сегодня»), а также г-жи Маргариты Симоньян (главный редактор RT). Этот метод у Роскомнадзора уже опробованный. Когда им надо было вынести нам какое-нибудь предупреждение, то неизменно находился какой(ая)-нибудь гражданин(ка), который жаловался в РКН, что телекомпания ТВ-2 по его(ее) сведениям нарушает пропорции вещания, обозначенные в лицензии На этом основании назначалась проверка. И выносились предупреждения. Все знакомо», — говорит Мучник.

Напомним, в сентябре 2016 года учредитель томского телеканала ТВ-2 Виктор Мучник обратился в посольства 144 стран, поскольку выяснилось, что Роскомнадзор отказался выдавать новую лицензию на вещание «Европы плюс Томск» на основании того, что у Мучника якобы есть второе гражданство. Мучник написал и разослал 144 письма с просьбой подтвердить, что не является гражданином этих стран. При этом он отметил, что «находится в здравом уме и трезвой памяти», и пояснил, что на такой шаг его вынудили пойти «действия российских контролирующих инстанций».

В конце месяца главред ТВ-2 получил первый ответ. Правительство Эстонии подтвердило, что «по данным, известным консулу, Виктор Мучник не является гражданином Эстонии, а также не имеет вида на жительство в Эстонии». Еще три ответа — промежуточные. Они пришли от властей Испании, Нигерии и Аргентины.

Томский независимый телеканал весной 2014 года прекратил работу. Спустя полтора месяца вещание было восстановлено, однако в конце года у ТВ-2 отозвали лицензию. Вначале Роскомнадзор продлил лицензию на вещание на 10 лет (срок истекал в 2014 году), а затем сразу аннулировал ее, объяснив появление приказа о ее выдаче компьютерным сбоем. Впоследствии все остальные медийные структуры «Томской медиа группы», частью которой был ТВ-2, также прекратили свое существование.

После этого по всей стране прошли акции в поддержку ТВ-2. В самом Томске в феврале несколько тысяч человек вышли на митинг с требованием вернуть лицензию телеканалу.

Сейчас у томской медиагруппы остался один «работающий» актив — агентство новостей. Это все, на что хватает средств и возможностей. Руководство ТВ-2 считает, что за атакой стояли как местные, так и федеральные власти, которые действовали совместно.

ТВ-2 начал вещание 15 мая 1991 года. Это одна из самых лучших и самая титулованая в России региональная телекомпания. За 23 года вещания она получила ровно 23 премий ТЭФИ и ТЭФИ-регион.