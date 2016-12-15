Крейг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане и соратник Джулиана Ассанжа, заявил, что документы Демократической партии США, опубликованные WikiLeaks были получены от информатора, а не в результате атак российских хакеров. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Как утверждает Мюррей, он лично ездил в Вашингтон на встречу с источником из Национального комитета Демократической партии США, который передал ему документы. По данным издания, информатор объяснил свой поступок отвращением к коррупции в Фонде Клинтонов и желанием изменить результаты первичных выборов в пользу Берни Сандерса.

Отмечается, что у источника был законный доступ к информации, и документы были получены не в результате хакерской атаки.

«Независимо от того, взламывали ли русские сервера Демократической партии или нет, в WikiLeaks документы получили другим путем», — сказал экс-посол.

Он выразил недоумение в связи с тем, что ЦРУ считает российских хакеров причастными к публикациям в WikiLeaks.

Крейг Мюррей был освобожден от должности посла из-за нарушений профессиональной этики. Позднее с него сняли обвинения. Его связи с WikiLeaks широко известны.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что президент России Владимир Путин лично участвовал в «тайной российской кампании» по вмешательству в президентские выборы в США. По данным спецслужб, Путин лично следил, как использовать материалы Демократической партии.

«То, что началось как «вендетта» против Хиллари Клинтон, превратилось в попытку показать коррупцию в американской политике и «разделить ключевых союзников США, создавая видимость, что (другие страны) не могут полагаться на США как на заслуживающего доверия мирового лидера», — сказал собеседник NBC.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, ЦРУ США установило причастность людей, связанных с российским правительством, к передаче материалов WikiLeaks. Однако авторы доклада заявляли, что не обладают какими-либо свидетельствами того, что влияние на президентские выборы в США курировали из Кремля.

В октябре США обвинили Россию в причастности к хакерским атакам на Демократическую партию. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» подобные обвинения со стороны США.