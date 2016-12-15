ФСБ заявила о задержании четверых участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовивших серию терактов в Москве, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Республики Таджикистан и гражданина Республики Молдова, планировавших совершить серию резонансных террористических акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности», — заявили в ведомстве.

Во время обысков силовики изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, самодельные взрывные устройства, а также вещества для изготовления мощных взрывных устройств.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы силовики обезвредили взрывное устройство. Спецоперация прошла во втором подъезде 18-этажного дома по адресу улица Наметкина, 11. Пока неизвестно, связано ли это с задержанием.