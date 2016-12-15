Из восточных районов сирийского Алеппо начался вывод 5 тысяч боевиков и членов их семей, передает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерия Герасимова.

«Для вывода боевиков организован гуманитарный коридор. Маршрут этого коридора — протяженностью 21 км, из них 6 км проходят по территории Алеппо, занятой правительственными войсками, и 15 км на запад — по территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями», — сказал он.

По информации Центра примирения враждующих сторон, боевиков должны вывести в направлении Идлиба, их безопасность гарантируют сирийские власти.

Накануне центр сообщил о создании в направлении Идлиба специального коридора в квартале Салах-ад-Дин. По информации Минобороны, площадь районов города, подконтрольных террористам, сократилась до 2,5 квадратных километров.

Ранее сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо.

До начала гражданской войны в 2011 году Алеппо был самым густонаселенным городом страны. Восточную часть Алеппо перешла под контроль террористов в 2012 году.