Премьер-министр России посоветовал министру культуры Владимиру Мединскому быть аккуратнее в высказываниях. Об этом он заявил в ходе интервью российским телеканалам.

«Когда речь идет об оценках предметов искусства, выставки, постановки, кто должен комментировать? Эксперты, соратники по цеху, обычные люди. Когда комментарий осуществляется чиновником, это может быть воспринято как окрик, и этого допускать нельзя. Даже если должностное лицо не собиралось заниматься цензурой, но формируется тренд: раз это позиция министра, значит, нас одергивают», — сказал Медведев.

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Он добавил, что министр культуры должен аккуратно высказывать свои позиции.

Премьер-министр также заявил, что сам не хотел бы я работать министром культуры или спорта.

Напомним, глава Минкультуры Владимир Мединский неоднократно высказывал свое мнение относительно различных произведений искусства и исторических событий. Наиболее резонансными стали его слова о людях, которые отрицают подвиг панфиловцев в связи с премьерой фильма «28 панфиловцев». Он назвал таких людей «кончеными мразями». Мединский отмечал, что не нужно проверять, сколько панфиловцев было в действительности, поскольку их подвиг можно сравнить с подвигом 300 спартанцев. Даже если история выдумана, заявил министр, она стала «святой легендой», к «которой нельзя прикасаться».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Мединского, сказал, что «министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранен».