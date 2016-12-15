Полпред Путина сообщил о предотвращении терактов в Крыму и Ростове
Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что в Ростовской области и Крыму предотвращены теракты, передает ТАСС.
Когда именно в регионах прошли контртеррористические спецоперации, полпред не уточнил, сказав, что это было «в последнее время».
Теракты были направлены на «объекты с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры». Предполагаемые организаторы терактов задержаны и обезврежены.
При этом Устинов заверил, что обстановка на территории Южного федерального окргуа стабильна.
Полпред также сказал, что правоохранительные органы стали активнее проводить мероприятия по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, в том числе в интернете.
Кроме того, в четверг ФСБ объявила о предотвращении терактов в Москве, которые готовили боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Задержана группа, состоящая из граждан Таджикистана и Молдавии.
По данным ФСБ, задержанные действовали по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной ИГ. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, в этом году в России предотвращено 42 террористических преступления.