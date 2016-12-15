Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что в Ростовской области и Крыму предотвращены теракты, передает ТАСС.

Когда именно в регионах прошли контртеррористические спецоперации, полпред не уточнил, сказав, что это было «в последнее время».

Теракты были направлены на «объекты с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры». Предполагаемые организаторы терактов задержаны и обезврежены.

При этом Устинов заверил, что обстановка на территории Южного федерального окргуа стабильна.

Полпред также сказал, что правоохранительные органы стали активнее проводить мероприятия по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, в том числе в интернете.

Кроме того, в четверг ФСБ объявила о предотвращении терактов в Москве, которые готовили боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Задержана группа, состоящая из граждан Таджикистана и Молдавии.

По данным ФСБ, задержанные действовали по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной ИГ. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, в этом году в России предотвращено 42 террористических преступления.