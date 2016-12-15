Тушинский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией к министру Открытого правительства Михаилу Абызову с требованием рассмотреть петицию об отмене антитеррористического «пакета Яровой». Об этом в фейсбуке сообщил юрист ФБК Вячеслав Гимади.

По словам юриста, иск подали глава Общества защиты интернета Леонид Волков и юрист Иван Жданов. В исковом заявлении отмечается, что Открытое правительство в установленный срок не рассмотрело петицию за отмену «пакета Яровой»: более 100 тысяч голосов были переданы Открытому правительству еще в августе, а экспертная группа должна была дать заключение в течение двух месяцев. Активисты намерены через суд обязать Абызова рассмотреть петицию.

Как отмечает Гимади, изначально иск был подан в Пресненский, но судья Лебедев отказался принимать его, пояснив, что активисты якобы хотели «принудить Абызова к нормотворчеству, а также что у экспертной рабочей группы нет властных полномочий».

«То есть судья Лебедев считает, что вообще невозможно заставить Абызова рассматривать инициативу. Сейчас это странное определение, фактически незаконно наделяющее Абызова и любые его действия и бездействия судебным иммунитетом, проверяет Мосгорсуд, а мы обратились в Тушинский по месту моего жительства, что допускается нормами КАС», — рассказал юрист.

В Тушинском суде «Новой газете» подтвердили, что иск активистов зарегистрирован, он передан на рассмотрение судье Куличеву. Дату первого заседания в пресс-службе назвать затруднились.

Напомним, поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Авторы петиции, которую подписали более 100 тысяч россиян, просили отменить закон, поскольку он, требует огромных финансовых вложений, может привести к банкротству интернет-компаний, а также снизить доходы государства от получаемых от них налогов. Кроме этого, закон, пишут авторы, ущемляет права человека, «противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения».