В Кремле подтвердили присутствие на приеме 9 декабря Дмитрия Уткина, известного как глава частной военной компании «группа Вагнера», пишет РБК.

«Я не знаю, как он известен, Дмитрий действительно был. Он кавалер орденов Мужества, он был от Новгородской области», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков затруднился ответить, за что был награжден Уткин.

«Вот это я не могу сказать, за мужество обычно дают», — отметил он.

Кроме того, представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря президента, находятся ли в настоящее время бойцы Уткина в Сирии.

«Я не знаю, что имеется в виду под бойцами, не знаю, находятся ли они сейчас в Сирии», — ответил Песков..

Ранее Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции пообещал проверить, присутствовал ли на торжественном приеме в Кремле Дмитрий Уткин.

Напомним, издание «Фонтанка» сообщило, что на торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля, посвященном чествованию Героев, был мужчина, в котором опознали главу «группы Вагнера».

Так называемая «группа Вагнера» — частная военная компания, которая была сформирована на основе ЧВК «Славянский корпус». По информации «Фонтанки», группа участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году, с весны 2014 года находилась в Крыму, а затем — в Луганской области. С 2015 года деятельность подразделения полностью перенесена в Сирию.