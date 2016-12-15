Европарламент одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии, передает РИА Новости.

Таким образом на сессии ассамблеи в Страсбурге парламент одобрил завершение законодательного процесса отмены виз для обеих стран.

Теперь это решение должен утвердить Совет Евросоюза. По словам источника агентства в Еврокомиссии, еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что рассчитывает на вступление в силу безвизового режима в начале весны 2017 года.

Европарламент уже установил механизм действия соглашения. Например, он предусматривает отмену режима в случае, если в Европе окажется большое количество граждан Грузии и Украины, отказывающихся вернуться на родину.

Кроме того, европейские институты согласовали механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока беженцев и мигрантов.

Ранее в ноябре Европарламент потребовал приостановить переговоры с Турцией о членстве страны в Евросоюзе. Депутаты приняли соответствующую резолюцию из-за ситуации в стране после попытки военного переворта и массовых арестов, последовавших за ней.