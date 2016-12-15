Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Антону Носику, осужденному по статье об экстремизме за статью о Сирии, передает ТАСС.

«Суд постановил: приговор Пресненского районного суда Москвы от 5 октября 2016 года в отношении Носика Антона Борисовича изменить частично и применить другую редакцию статьи 282 УК РФ», – говорится в решении.

Мосгорсуд снизил сумму штрафа за пост Носика в «Живом журнале» о бомбардировках Сирии с 500 тысяч до 300 тысяч рублей.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката блогера. Защита Носика указывала на то, что в суде первой инстанции были допущены многочисленные нарушения права на защиту, а потому требовала отменить приговор и оправдать блогера.

Напомним, в отношении блогера было возбуждено уголовное дело за статью «Стереть Сирию с лица земли», которую он опубликовал в своем блоге в октябре прошлого года. В статье Носик высказал свое отношение к войне в Сирии, участии в ней российских вооруженных сил и призвал проводить ковровые бомбардировки территории Сирии до полного разрушения гражданской инфраструктуры страны, а гибель мирных жителей назвал оправданной.

В октябре этого года суд оштрафовал Носика на 500 тысяч рублей. Сам блогер своей вины не признает.