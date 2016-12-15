Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных аташе назвал главные угрозы, которые вызывают опасение у Кремля, передает Интерфакс.

«В качестве вызовов безопасности РФ мы рассматриваем усиление передового присутствия объединенных вооруженных сил НАТО вблизи российской границы. Серьезное беспокойство вызывает развитие ядерной программы КНДР», — заявил он.

Герасимов рассказал, что диалог между Россией и НАТО заморожен, «контакты по военной линии свернуты, доверие между альянсом и Россией находится на минимальном уровне со времени окончания «холодной войны». Он отметил, что возросла активность военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Кроме того, Герасимов перечислил другие конфликты, угрожающие стране по мнению российских властей. В их числе — «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), рост террористической активности в Афганистане, нестабильность на Ближнем Востоке и Северной Африке из-за войны в Сирии, вооруженные конфликты в Ливии, Ираке и Йемене и вооруженное противостояние на востоке Украины.

Стратегические ядерные силы обеспечат гарантированное сдерживание агрессии, заявил Герасимов, поэтому российские власти прдолжат развивать ядерную программу, в частности, систему воздушно-космической обороны в Арктике.

Накануне Совет по международным отношениям США назвал военное противостояние между Россией и страной-членом НАТО главной угрозой в 2017 году. На втором месте, как и российского Генштаба, стоит ядерная программа КНДР.