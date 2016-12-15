Военная техника и оружие, оставленное сирийской армией при отражении атаки террористов в сирийском городе Пальмира, не представляет никакой угрозы для международной коалиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, правительственные войска, уходя из Пальмиры, оставили в городе «незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники». Комментируя заявление генерал-лейтенанта США Стивена Таунсенда об угрозе применения террористами комплексов ПВО и оружия, представитель Минобороны заявил, что американских военных «должно тревожить» недавнее разрешение конгресса США на поставку сирийским боевикам переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

«Не трудно догадаться, в чьих руках они окажутся после доставки на территорию Сирии. Если кто-то за океаном надеется, что это оружие избирательного действия и может использоваться только против самолетов одной стороны – это дилетантские мечты», — заявил Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что «существующие реалии не раз показывали, что террористические группировки приручить невозможно».

«Рано или поздно они отгрызают руку дающего», — добавили в Минобороны.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» вернулись в Пальмиру, которая была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.