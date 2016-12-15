Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

«Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам. Поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать совместный текст, который завтра будет опубликован», — сказал он.

Сотрудничество будет касаться рыболовства, туризма, медицины, экологии и других областей.

Ушаков отметил, что речь идет обо всех четырех Южных Курильских островах.

Накануне встречи с Путиным премьер-министр Японии заявил о готовности положить конец территориальному спору с Россией по поводу Курильских островов.

В свою очередь российский президент отметил, что Москва готова развивать на Курильских островах совместные с Токио экономические проекты, однако любое будущее решение территориального спора «должно соответствовать национальным интересам России».

Напомним, территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянутся с середины прошлого века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.