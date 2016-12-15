Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Международному союзу биатлонистов (IBU) список с 31 российским биатлонистом, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское издание VG. Об этом в интервью газете рассказал глава IBU Андерс Бессеберг.

Некоторые из упоминающихся в списке спортсменов уже дисквалифицированы, некоторые прекратили выступления, отметил он. «Мы дадим рекомендации в течение недели, чтобы отсеять тех спортсменов, которые, по мнению рабочей группы IBU, могут быть дисквалифицированы», — рассказал он.

IBU также объявил о создании специальной рабочей группы в участием юристов и срециалистов в антидопинговой сфере. В течение дня эта группа проведет свое первое заседание. На нем будет обсуждаться сведения о российских биатлонистах, которые упоминаются в докладе Ричарда Макларена.

Бессеберг ранее уже заявлял, что чемпионат мира по биатлона 2021 года, который должен пройти в России, может быть перенесен в другую страну из-за допингового скандала. Окончательное решение по этому вопросу примут в 2017 году на конгрессе IBU.

9 декабря глава независимой комиссии WADA Макларен представил вторую часть доклада о применении допинга в России. По данным организации, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в государственную схему сокрытия и махинаций с допинг-пробами.