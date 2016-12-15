Печерский районный суд Киева по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в своем фейсбуке сообщил генеральной прокурор Юрий Луценко.

Решение было принято накануне, заседание прошло в закрытом режиме. Согласно решению, Януковича должны привезти в суд на Украине, где будет избрана мера пресечения для экс-президента Ранее в четверг Янукович в Дорогомиловском суде Москвы принял участие в заседании по иску экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника. Парламентарий просит суд признать факт совершения в феврале 2014 года государственного переворота.

Ранее в декабре Луценко пообещал в начале 2017 года предъявить Януковичу обвинение в государственной измене и начать судебный процесс. По его словам, досудебное следствие будет завершено в ближайшие месяцы.

В конце ноября суд в Ростове-на-Дону допросил Януковича по делу о пятерых обвиняемых сотрудников украинского «Беркута». Экс-президент отвергает все претензии: по его словам, он не отдавал приказ стрелять по митингующим и даже поручил вывести из Киева все подразделения милиции.

Вскоре после украинского госпереворота в феврале 2014 года Виктор Янукович покинул страну. С тех пор она находится на территории России.