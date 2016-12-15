Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский намерен принять участие в выборах президента России, которые состоятся в 2018 году. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Алексей Цаплин.

Говоря о заявлении своего подзащитного, Цаплин заметил, что Полонский сообщил о своих президентских амбициях еще полтора месяца назад, но СМИ обратили на это внимание только сейчас, после аналогичного заявления Алексея Навального.

«Могу подтвердить, что его намерения серьезны. На это, помимо социальной несправедливости в стране, его сподвигла победа Трампа на выборах в США», — рассказал адвокат.

По словам Цаплина, по закону Полонский может баллотироваться в президенты России до тех пор, пока приговор по его делу не будет вынесен и не вступит в силу.

«У нас в деле 250 томов и 150 свидетелей, а в Пресненском суде всего два судьи-криминалиста, назначают по два заседания в месяц. Если ничего не изменится, дело могут рассматривать и пять лет, так что это не беда», — сказал адвокат.

Он добавил, что адвокаты окажут Полонскому помощь в этом вопросе, если это понадобится, однако предположил, что для участия в президентской гонке будет создан профессиональный избирательный штаб, и этим будут заниматься специально обученные люди, однако, по его словам, говорить об этом пока рано.

Напомним, бывшего руководителя корпорации «Миракс групп»Сергея Полонского задержали в мае прошлого года. Ему инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Полонский свою вину не признает и отрицает факт мошенничества.

Ранее на этой неделе о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России заявил оппозиционный политик Алекcей Навальный. По его словам, он идет на выборы с программой о том, как сделать Россию «справедливой и современной, обуздать коррупцию и превратить богатство России в достаток каждой семьи».