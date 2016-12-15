Суд Петрозаводска арестовал главу карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева, которого подозревают якобы в изготовлении детской порнографии, сообщает местное издание «Республика».

Дмитриева арестовали на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме. «Я не согласен с предъявленными обвинениями. Это какой-то сюрреализм. Полагаю, что это заказуха», — заявил он в суде.

Во вторник, 13 декабря, Дмитриева задержали в собственной квартире. У него изъяли компьютер и мобильный телефон. В тот же день органы опеки забрали из школы его приемную дочь. До ареста Дмитриев проживал вместе со своей гражданской женой и приемной 11-летней дочерью.

По информации СМИ, речь в деле идет о семейном фото, на котором изображены приемная дочь и внучка Дмитриева, которые голышом бегут купаться в ванную. По уверению жены, снимок никто его в интернете не размещал.

Как рассказал «Новой газете» член правления международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко, адвокат Дмитриева приедет в Петрозаводск только завтра и будет общаться со следствием.

«Говорят, что ему вменяют изготовление детской порнографии, что, насколько я могу судить, вообще не относится к Дмитриеву. Я знаю его уже 20 лет, он известный общественный деятель, историк. Он неоднозначный человек, но точно правдоруб и борец, а не тот, каким его сейчас рисуют различные силы. Я вынужден думать, что вся эта история – это провокация, и она укладывается в мозаику по дискредитации «Мемориала», которая сейчас идет очень активно», — сказал Кривенко.

По его словам, родственники Дмитриева говорили о том, что перед его задержанием заметили в квартире проникновения. Член правления «Мемориала» не исключил, что фотографии, о которых идет речь, могли поместить в компьютер третьи лица, так как на нем не было пароля.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей за публикацию материалов на своем сайте без указания, что некоммерческая организация находится в реестре иностранных агентов.