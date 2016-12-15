Мосгорсуд признал полковника запаса Алексея Синякова в государственной измене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, Синяков лишен звания полковника запаса.

Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно», поэтому никаких подробностей о деле не сообщается.

Впервые имя Синякова прозвучало в прессе в январе текущего года, когда стало известно, что ему продлили арест до 1 мая. Когда именно был задержан Синяков, не сообщается.

Еще один приговор о госизмене в отношении бывшего военнослужащего был вынесен осенью текущего года. 27 октября Мосгорсуд приговорил полковника запаса Андрея Беляева также к 12 годам строго режима с лишением звания.