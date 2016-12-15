В жилом доме на окраине Самары обнаружили взрывное устройство.

Как сообщил «Новой газете» руководитель пресс-службы управления ФСБ по Самарской области Павел Павлюченко, взрывотехники уже обезвредили взрывчатку.

На время спецоперации всех жильцов из дома эвакуировали, но сейчас они уже вернулись в свои квартиры. Никто из жильцов дома не пострадал.

Силовики задержали двух выходцев из Средней Азии, в чьей квартире нашли взрывное устройство. В настоящее время на месте работают следователи самарского управления ФСБ.

Павлюченко отметил, что пока рано говорить о возбуждении дела.

Как сообщил источник ТАСС, решается вопрос о возбуждении дела по статьям «терроризм» и «незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ». По предварительным данным, обезврежено самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в пригородном поселке Зубчининовке проходит обыск в квартире, где проживали выходцы из Средней Азии, которые предположительно являлись сторонниками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

В четверг стало известно, что сразу в нескольких регионах были предотвращены теракты. Полпред президента России в Южном федеральной округе Владимир Устинов сообщил, что в Ростовской области и Крыму предотвращены теракты, а их предполагаемые организаторы задержаны. ФСБ объявила, что в Москве задержаны готовившие теракты выходцы из Таджикистана и Молдавии.