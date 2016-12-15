Лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции в отношении России на шесть месяцев, передает Reuters.

По словам источников агентства, формальный процесс продления санкций начнется на следующей неделе. Ограничения касаются оборонного, энергетического и финансового секторов России.

Отметим, что действие нынешних экономических санкций ЕС в отношении России истекает 31 января 2017 года.

Накануне продлить санкции экономические санкции против России призвали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

«Необходимо будет снова продлить санкции против России, несмотря на то, что мы бы хотели большего прогресса в реализации этого процесса (минских соглашений)», — сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Напомним, санкции в отношении России были введены Европейским союзом в 2014 году. Для отмены ограничительных мер Москва должна соблюдать минские соглашения по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.