Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир заявил, что постоянные атаки боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на Пальмиру отбиты, передает «Газета.Ру».

По словам Познихира, сирийские военные при поддержке российской авиагруппы стабилизировали ситуацию в городе. Сейчас линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор, добавил он.

В настоящее время готовится план контрнаступления на Пальмиру, и Россия оказывает сирийским властям помощь в его организации.

9 декабря террористы начали захват Пальмиры, также они попытались захватить нефтяные колодцы и аэродром. Через два дня стало известно, что ИГ захватило город. Сирийские войска вынуждены были оставить Пальмиру, однако перед отступлением им удалось вывести около 80% жителей.

При отражении атаки военным пришлось оставить в городе часть военной техники и оружия. Официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков заверил, что оно не представляет никакой угрозы для международной коалиции, поскольку правительственные войска оставили «незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники».

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015. В марте текущего года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город.