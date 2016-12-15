Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал послов России и Ирана из-за ситуации в Алеппо.

«Я только что вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить крайнее опасение из-за Алеппо», — пишет Джонсон в твиттере. Он подчеркнул, что сейчас критически важно защищать мирное население и доставлять в город гуманитарную помощь.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в свою очередь рассказал об интересе к российской точке зрения на ситуацию в Сирии со стороны британских парламентариев.

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«Наша задача состоит в том, чтобы разъяснять российский подход к урегулированию в Сирии, в том числе с учетом британской специфики», — заявил он по итогам встречи с группой парламентариев из Консервативной, Лейбористской, Либерально-демократической партий, а также из Шотландской национальной партии, и североирландской Социал-демократической и лейбористской партии.

Ранее в четверг Генштаб Вооруженных сил России объявил, что сирийская армия выбила боевиков из всех кварталов Алеппо, которые были им подконтрольны. В ходе боев военные убили более 900 боевиков и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.

По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, из Алеппо выведут пять тысяч боевиков с семьями.

О том, что Алеппо перешел под контроль сирийского правительства стало известно вечером во вторник, 13 декабря.